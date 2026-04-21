Голосеевский стрелок записывал свои действия на диктофон: в МВД раскрыли новые детали теракта в Киеве

Нападающий, открывший стрельбу в Голосеевском районе, записывал свои действия на диктофон, и эти записи помогли правоохранителям подробно воспроизвести хронологию событий и выяснить обстоятельства нападения, сообщил Игорь Клименко.

Трагические события в Голосеевском районе Киева, где мужчина открыл стрельбу по людям, произошли на фоне длительного бытового конфликта. При этом злоумышленник фиксировал свои действия на диктофон. Об этом сообщил министр внутренних дел Ігор Клименко во время общения с журналистами.

"Стрелок проживал на пятом этаже. У него были конфликты с соседом с шестого этажа. Как понятно, уже некоторое время длился этот конфликт. И в этот день между ними был конфликт снова. Когда изъяли телефон стрелка, уже после его ликвидации, увидели, что он все действия записывал на диктофон", – сказал Клименко.

По словам министра, благодаря этим записям правоохранителям удалось детально, фактически поминутно, восстановить ход событий.

"Он постоянно бормотал что-то. Понять, что он надиктовывал, очень сложно. Это была такая смесь слов, которые ни к чему, в принципе, не могут быть сложены. Например, "директор, говорит, кстати, он живет в этом доме, такой взрослый", – сказал Клименко.

Глава МВД предположил, что упомянутый в записях «директор» может быть тем самым соседом с шестого этажа, с которым у стрелка был конфликт. Он также уточнил, что первые выстрелы мужчина сделал из травматического оружия возле подъезда, после чего вернулся в квартиру, взял карабин, поджег жилье и вышел на улицу.

"Все время он записывал аудио на телефон. Почему? Я объясню. Помните информацию, что этот человек, террорист, якобы был судим — статья 125, легкие телесные повреждения? Суд тогда закрыл уголовное производство, потому что стороны примирились (стороны — ред.). И по факту судимости у него не было. И мы так думаем предварительно, что он специально начал записывать. Он записывал этот скандал, чтобы его потом не обвинили в суде, например, или в полиции в том, что он кому-то что-то сказал. Но у него «переклинило» — это по его словам на записи слышно", – отметил Клименко.

Напомним, 18 апреля в Киеве мужчина устроил стрельбу по людям.

Бойцы спецподразделения КОРД готовились к штурму супермаркета «Велмарт», где забаррикадировался вооруженный нападающий.

В МВД сообщили, что стрелок ликвидирован.

Правоохранители около 40 минут пытались убедить нападающего сдаться, однако тот не реагировал на требования.

Глава Национальной полиции Иван Выговский сообщил детали теракта в Киеве. Об этом он рассказал во время брифинга 19 апреля. По его словам, стрелок поссорился с соседом, а затем выстрелил в него из травматического пистолета.

После этого мужчина вернулся в свою квартиру, взял там другое оружие и поджег жилье. С этим оружием он уже отправился в супермаркет.

