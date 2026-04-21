Голосіївський стрілець записував свої дії на диктофон: у МВС розкрили нові деталі теракту в Києві

Нападник, який відкрив стрілянину в Голосіївському районі, записував свої дії на диктофон, і ці записи допомогли правоохоронцям детально відтворити хронологію подій та з’ясувати обставини нападу, повідомив Ігор Клименко.

Трагічні події у Голосіївському районі Києва, де чоловік відкрив стрілянину по людях, виникли на тлі тривалого побутового конфлікту. При цьому зловмисник фіксував свої дії на диктофон. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час спілкування з журналістами.

"Стрілець проживав на п'ятому поверсі. У нього були конфлікти з сусідом з шостого поверху. Як зрозуміло, вже деякий час тривав цей конфлікт. І цього дня між ними був конфлікт знову. Коли вилучили телефон стрільця, вже після його ліквідації, побачили, що він всі дії записував на диктофон", – сказав Клименко.

За словами міністра, завдяки цим записам правоохоронцям вдалося детально, фактично похвилинно, відновити перебіг подій.

"Він постійно бурмотів щось. Зрозуміти, що він надиктовував, дуже важко. Це була така суміш слів, які ні до чого, в принципі, не можуть бути складеними. Наприклад, "директор, каже, до речі, він живе в цьому будинку, такий дорослий", – сказав Клименко.

Очільник МВС припустив, що згаданий у записах «директор» може бути тим самим сусідом із шостого поверху, з яким у стрільця був конфлікт. Він також уточнив, що перші постріли чоловік здійснив із травматичної зброї біля під’їзду, після чого повернувся до квартири, взяв карабін, підпалив помешкання та вийшов на вулицю.

"Весь час він записував аудіо на телефон. Чому? Я поясню. Пам'ятаєте інформацію, що ця особа, терорист, начебто була судима - стаття 125, легкі тілесні ушкодження? Суд тоді закрив кримінальне провадження, тому що примирилися (сторони – ред.). І по факту судимості не було в нього. І ми так думаємо попередньо, що він спеціально почав записувати. Він записував цей скандал, щоб його потім не звинуватили в суді, наприклад, або в поліції в тому, що він комусь щось сказав. Але його клемануло - це по його словах на записі чути", – зазначив Клименко.

Нагадаємо, 18 квітня у Києві чоловік влаштував стрілянину по людях.

Бійці спецпідрозділу КОРД готувалися до штурму супермаркету «Велмарт», де забарикадувався озброєний нападник.

У МВС повідомили, що стрільця ліквідовано.

Правоохоронці близько 40 хвилин намагалися переконати нападника здатися, однак той не реагував на вимоги.

Очільник Національної поліції Іван Вигівський повідомив деталі теракту у Києві. За його словами, стрілець посварився із сусідом, а потім вистрілив у нього із травматичного пістолета.

Після цього чоловік повернувся до своєї квартири, взяв там іншу зброю і підпалив житло. З цією зброєю він вже пішов до супермаркету.

