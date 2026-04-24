В Украине до сих пор нет специализированного суда по интеллектуальной собственности, а дела рассредоточены между юрисдикциями

Спецпалата есть, суда — нет, а дела «расходятся» между судами, что приводит к проблемам с определением надлежащей юрисдикции.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Украине одним из ключевых вызовов в сфере защиты прав интеллектуальной собственности остается отсутствие специализированного суда, создание которого предусматривалось еще судебной реформой 2016 года. На этом акцентировал судья Верховный Суд во время обсуждения развития системы защиты таких прав.

По словам секретаря судебной палаты по рассмотрению дел о защите прав интеллектуальной собственности, а также связанных с антимонопольным и конкурентным законодательством Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Игоря Бенедисюка, законодательство в Украине уже было частично адаптировано под создание отдельного суда по интеллектуальной собственности. В частности, в структуре КХС ВС была сформирована специализированная палата для рассмотрения соответствующих споров.

Однако, несмотря на это, часть дел по-прежнему рассматривают гражданские суды, которые не имеют узкой специализации. Такая ситуация приводит к проблемам с определением надлежащей юрисдикции и усложняет формирование единой судебной практики.

В качестве примера судья привел спор о использовании товарного знака между физическими лицами-предпринимателями, в котором суды разных инстанций по-разному определяли, в гражданском или хозяйственном процессе должно рассматриваться дело. В то же время, по его словам, большинство объектов интеллектуальной собственности создается для коммерческого использования, что обосновывает целесообразность рассмотрения таких споров именно в хозяйственной юрисдикции.

Отдельно в Верховном Суде обратили внимание на необходимость совершенствования процессуального законодательства. В частности, действующие нормы ХПК Украины не в полной мере учитывают специфику споров в сфере интеллектуальной собственности — требуют дальнейшего развития механизмы обеспечения иска, доказательств и другие инструменты.

В ВС высказали мнение, что в случае начала функционирования Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности необходимо одновременно разработать отдельный процессуальный блок или внести системные изменения в ХПК Украины для регулирования рассмотрения споров этой категории.

Также отмечается, что даже без создания отдельного суда качество рассмотрения дел можно повысить путем введения узкой специализации судей в хозяйственных судах, поскольку такие споры являются сложными и требуют высокого уровня профессиональной подготовки и глубокого понимания специфики интеллектуальной собственности.

Среди новых вызовов судьи называют стремительное развитие технологий, в частности искусственного интеллекта, что создает новые категории объектов интеллектуальной собственности и требует обновления подходов к правоприменению.

Кроме того, в Верховном Суде подняли вопрос сложности доказывания убытков по делам о нарушении прав интеллектуальной собственности. Одним из возможных решений может стать введение механизма определения компенсации в пределах установленных законом сумм, особенно по делам об авторском праве, где такой подход уже применяется.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.