В Украине до сих пор нет специализированного суда по интеллектуальной собственности, а дела рассредоточены между юрисдикциями

13:54, 24 апреля 2026
Спецпалата есть, суда — нет, а дела «расходятся» между судами, что приводит к проблемам с определением надлежащей юрисдикции.
В Украине одним из ключевых вызовов в сфере защиты прав интеллектуальной собственности остается отсутствие специализированного суда, создание которого предусматривалось еще судебной реформой 2016 года. На этом акцентировал судья Верховный Суд во время обсуждения развития системы защиты таких прав.

По словам секретаря судебной палаты по рассмотрению дел о защите прав интеллектуальной собственности, а также связанных с антимонопольным и конкурентным законодательством Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Игоря Бенедисюка, законодательство в Украине уже было частично адаптировано под создание отдельного суда по интеллектуальной собственности. В частности, в структуре КХС ВС была сформирована специализированная палата для рассмотрения соответствующих споров.

Однако, несмотря на это, часть дел по-прежнему рассматривают гражданские суды, которые не имеют узкой специализации. Такая ситуация приводит к проблемам с определением надлежащей юрисдикции и усложняет формирование единой судебной практики.

В качестве примера судья привел спор о использовании товарного знака между физическими лицами-предпринимателями, в котором суды разных инстанций по-разному определяли, в гражданском или хозяйственном процессе должно рассматриваться дело. В то же время, по его словам, большинство объектов интеллектуальной собственности создается для коммерческого использования, что обосновывает целесообразность рассмотрения таких споров именно в хозяйственной юрисдикции.

Отдельно в Верховном Суде обратили внимание на необходимость совершенствования процессуального законодательства. В частности, действующие нормы ХПК Украины не в полной мере учитывают специфику споров в сфере интеллектуальной собственности — требуют дальнейшего развития механизмы обеспечения иска, доказательств и другие инструменты.

В ВС высказали мнение, что в случае начала функционирования Высшего суда по вопросам интеллектуальной собственности необходимо одновременно разработать отдельный процессуальный блок или внести системные изменения в ХПК Украины для регулирования рассмотрения споров этой категории.

Также отмечается, что даже без создания отдельного суда качество рассмотрения дел можно повысить путем введения узкой специализации судей в хозяйственных судах, поскольку такие споры являются сложными и требуют высокого уровня профессиональной подготовки и глубокого понимания специфики интеллектуальной собственности.

Среди новых вызовов судьи называют стремительное развитие технологий, в частности искусственного интеллекта, что создает новые категории объектов интеллектуальной собственности и требует обновления подходов к правоприменению.

Кроме того, в Верховном Суде подняли вопрос сложности доказывания убытков по делам о нарушении прав интеллектуальной собственности. Одним из возможных решений может стать введение механизма определения компенсации в пределах установленных законом сумм, особенно по делам об авторском праве, где такой подход уже применяется.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Командир отвечает за подчиненных: дело о смерти мобилизованного может стать прецедентом

Дела о превышении полномочий работниками ТЦК регулярно появляются в новостях: изменит ли ситуацию судебное разбирательство дела о смерти мобилизованного.

Долговая расписка не гарантирует признания требований в деле о банкротстве: позиция ВС

Верховный Суд требует повышенного стандарта доказывания для кредиторов с расписками.

Работодателям придется пересмотреть названия должностей: изменяющий реестр квалификаций для бизнеса со 2 мая

2 мая стартует запуск Единого реестра квалификаций, который меняет правила определения профессий, квалификаций и трудовых функций.

Правительство рассчитывает, что бизнес будет бесплатно сопровождать стартапы

Отныне прохождение обучения может стать основанием для получения микрогранта без проведения собеседования.

ВС: суд не может отказать в оспаривании отцовства из-за отсутствия ДНК, если сам не обеспечил экспертизу

ВС подчеркнул, что именно суд должен обеспечить проведение ДНК-экспертизы, и только после этого может решать спор об отцовстве.

