Выплаты для ВПЛ пересмотрели: правительство продлило сроки и позволило получить помощь «задним числом»

Выплаты будут назначены задним числом.

Кабинет Министров продлил срок подачи заявлений на получение помощи на проживание для внутренне перемещенных лиц. Соответствующие изменения закреплены постановлением № 522 от 24 апреля 2026 года.

Решение касается отдельных категорий ВПЛ. В частности, речь идет о новых возможностях для нетрудоспособных лиц и расширении категорий получателей, чтобы независимо от дохода семьи дети ВПЛ получали помощь на проживание.

До 1 июня сохранена возможность подачи документов для семей с детьми — независимо от уровня дохода, но при условии соответствия требованиям по имущественному состоянию, месту проживания и обучению детей. В случае обращения до этой даты выплаты будут назначены задним числом — с 1 февраля.

Отдельно урегулирована ситуация с пенсионерами и семьями, в составе которых есть нетрудоспособные лица, которым помощь была прекращена из-за превышения среднемесячного совокупного дохода семьи. Теперь они могут подать документы на выплату с учетом измененного размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. Для них предусмотрена еще более ранняя ретроспективная выплата — с 1 января.

Как пояснили в Минсоцполитики, это изменение коснется нетрудоспособных лиц из числа ВПЛ. В связи с повышением прожиточного минимума внутренне перемещенные лица, которым прекратили выплату на проживание из-за превышения предельного дохода, теперь могут подать документы на пересмотр выплат.

Продление сроков и возможность назначения выплат «задним числом» свидетельствуют о корректировке политики в сторону более гибкого подхода.

В то же время в случае обращения после 1 июня помощь будет назначаться только с месяца обращения.

Также увеличена продолжительность помощи для ВПЛ. Максимальное количество шестимесячных периодов выплат продлено с четырех до пяти. Это позволит наиболее уязвимым категориям переселенцев получать государственную поддержку на полгода дольше.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в Верховной Раде в настоящее время обсуждаются различные идеи относительно выплат переселенцам. Один из вариантов — возможность дифференцированных выплат ВПЛ. То есть чтобы переселенцы, которые проживают на территориях вблизи зоны активных боевых действий, получали несколько большие суммы, чем те, кто выехал в более безопасные области.

