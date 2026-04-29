  1. В Україні
  2. / Суспільство

Виплати для ВПО переглянули: уряд продовжив строки і дозволив отримати допомогу «заднім числом»

10:36, 29 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Виплати будуть призначені заднім числом.
Виплати для ВПО переглянули: уряд продовжив строки і дозволив отримати допомогу «заднім числом»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Кабінет Міністрів продовжив строк подання заяв на отримання допомоги на проживання для внутрішньо переміщених осіб. Відповідні зміни закріплено постановою № 522 від 24 квітня 2026 року.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Рішення стосується окремих категорій ВПО. Зокрема, йдеться про нові можливості для непрацездатних людей та розширення категорій отримувачів, щоб не залежно від доходу родини, діти ВПО отримали допомогу на проживання.

 До 1 червня збережено можливість подання документів для сімей з дітьми — незалежно від рівня доходу, але за умови відповідності вимогам щодо майнового стану, місця проживання та навчання дітей. У разі звернення до цієї дати виплати будуть призначені заднім числом — з 1 лютого.

Окремо врегульовано ситуацію з пенсіонерами та сім’ями, у складі яких є непрацездатні особи, яким допомогу було припинено через перевищення середньомісячного сукупного доходу сім’ї. Тепер вони можуть подати документи на виплату з урахуванням зміненого розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Для них передбачено ще більш ранню ретроспективну виплату — з 1 січня.

Як пояснили у Мінсоцполітики, ця зміна торкнеться непрацездатних осіб з числа ВПО. У зв’язку із підвищенням прожиткового мінімуму, внутрішньо переміщені особи, яким припинили виплату на проживання через перевищення граничного доходу, відтепер можуть подати документи на перегляд виплат.

Продовження строків і можливість призначення виплат «заднім числом» свідчать про коригування політики у бік більш гнучкого підходу.

Водночас у разі звернення після 1 червня допомога призначатиметься лише з місяця звернення.

Також було збільшено тривалість допомоги для ВПО. Максимальну кількість шестимісячних періодів виплат подовжено з чотирьох до п’яти. Це дозволить найбільш вразливим категоріям переселенців отримувати державну підтримку на півроку довше.

Як розповідала «Судово-юридична газета», у Верховній Раді наразі обговорюються різні ідеї щодо виплат переселенцям. Один із варіантів – можливість диференційованих виплат ВПО. Тобто щоб переселенці, які живуть на територіях поблизу зони активних бойових дій, отримували дещо більші суми, ніж ті, хто виїхав у безпечніші області.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

уряд Кабінет Міністрів України Україна Мінсоцполітики постанова війна ВПО грошова допомога

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]