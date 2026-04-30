Что предполагает ратификация Конвенции о создании Международной компенсационной комиссии для Украины

Речь идет о создании международного органа, который будет рассматривать заявления Украины, граждан и бизнеса об ущербе, нанесенном агрессией РФ, и принимать решение о компенсациях.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», Верховная Рада поддержала ратификацию Конвенции о создании Международной компенсационной комиссии для Украины. Соответствующий законопроект №0371 был инициирован Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Как пояснила глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, документ предусматривает создание международного органа, который будет рассматривать заявления Украины, граждан и бизнеса о ущербе, причиненном агрессией Российской Федерации, и принимать решения о его возмещении.

Таким образом формируется полноценный компенсационный механизм: реестр ущерба уже обеспечивает фиксацию потерь, а международная компенсационная комиссия будет рассматривать поданные заявления и определять объемы компенсаций.

Отмечается, что подача заявлений уже открыта не только для граждан, но и для бизнеса, общин и государства. Это позволяет фиксировать ущерб на всех уровнях — от частного имущества до инфраструктуры и публичных активов.

Елена Шуляк подчеркнула, что речь идет о том, чтобы каждый зафиксированный ущерб имел юридическое решение, а не оставался просто фактом.

По ее словам, речь идет о следующем этапе — переходе от фиксации ущерба к его фактическому возмещению.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.