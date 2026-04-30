Що передбачає ратифікація Конвенції про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України

Йдеться про створення міжнародного органу, який буде розглядати заяви України, громадян і бізнесу щодо збитків, завданих агресією РФ, і ухвалювати рішення про компенсації.

Як розповідала «Судово-юридична газета», Верховна Рада підтримала ратифікацію Конвенції про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України. Відповідний законопроєкт №0371 був ініційований Президентом України Володимиром Зеленським.

Як пояснила голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, документ передбачає створення міжнародного органу, який розглядатиме заяви України, громадян і бізнесу щодо збитків, завданих агресією Російської Федерації, та ухвалюватиме рішення про їх відшкодування.

Таким чином формується повноцінний компенсаційний механізм: реєстр збитків уже забезпечує фіксацію втрат, а міжнародна компенсаційна комісія розглядатиме подані заяви та визначатиме обсяги компенсацій.

Зазначається, що подання заяв уже відкрите не лише для громадян, а й для бізнесу, громад і держави. Це дозволяє фіксувати збитки на всіх рівнях — від приватного майна до інфраструктури та публічних активів.

Олена Шуляк наголосила, що це вже про те, щоб кожен зафіксований збиток мав юридичне рішення, а не залишався просто фактом.

За її словами, йдеться про наступний етап — перехід від фіксації збитків до їх фактичного відшкодування.

