  1. В Україні
  2. / Законодавство

Що передбачає ратифікація Конвенції про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України

22:18, 30 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Йдеться про створення міжнародного органу, який буде розглядати заяви України, громадян і бізнесу щодо збитків, завданих агресією РФ, і ухвалювати рішення про компенсації.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Як розповідала «Судово-юридична газета», Верховна Рада підтримала ратифікацію Конвенції про створення Міжнародної компенсаційної комісії для України. Відповідний законопроєкт №0371 був ініційований Президентом України Володимиром Зеленським.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Як пояснила голова Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку і містобудування Олена Шуляк, документ передбачає створення міжнародного органу, який розглядатиме заяви України, громадян і бізнесу щодо збитків, завданих агресією Російської Федерації, та ухвалюватиме рішення про їх відшкодування.

Таким чином формується повноцінний компенсаційний механізм: реєстр збитків уже забезпечує фіксацію втрат, а міжнародна компенсаційна комісія розглядатиме подані заяви та визначатиме обсяги компенсацій.

Зазначається, що подання заяв уже відкрите не лише для громадян, а й для бізнесу, громад і держави. Це дозволяє фіксувати збитки на всіх рівнях — від приватного майна до інфраструктури та публічних активів.

Олена Шуляк наголосила, що це вже про те, щоб кожен зафіксований збиток мав юридичне рішення, а не залишався просто фактом.

За її словами, йдеться про наступний етап — перехід від фіксації збитків до їх фактичного відшкодування.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]