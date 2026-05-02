Пенсия в Польше для украинцев: кто имеет право и какие условия

В 2025 году примерно 12 000 украинцев в Польше получали местные пенсии.

Украинцы, проживающие в Польше, имеют право на пенсии от ZUS. Однако для этого они должны выполнить несколько условий, пишет Inpoland.

18 мая 2012 года Польша подписала международное соглашение с Украиной о социальном обеспечении. Это соглашение регулирует выплату пенсий украинцам, которые выехали из Украины и сейчас проживают в Польше. Благодаря этому соглашению граждане Украины могут одновременно получать две пенсии — польскую и украинскую. Также есть возможность суммировать трудовой стаж для получения более высоких выплат.

Условия получения польской пенсии для граждан Украины точно такие же, как и для поляков. Те, кто родился до 1 января 1949 года, должны:

достичь пенсионного возраста — 60 лет для женщин, 65 лет для мужчин;

иметь достаточный стаж работы — 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Стаж работы исчисляется из периодов уплаты взносов и без них, однако периоды без уплаты не могут составлять более 1/3 общего стажа.

Люди, родившиеся с 1 января 1949 года, получают польскую пенсию по так называемым новым правилам. Это означает, что они имеют право на пенсию от ZUS после того, как отработают хотя бы один день, за который уплачиваются пенсионные взносы. Такой короткий период работы в Польше приводит к так называемым «голодным пенсиям», но те, кто их получает, будут иметь право на 13-ю и 14-ю пенсии — так же, как и граждане Польши.

Условия получения пенсии в Польше

Ключевым условием для получения пенсии от ZUS гражданами Украины является постоянное и легальное проживание в Польше.

Учреждение социального страхования может доплачивать гражданам Украины до минимальной пенсии. Чтобы получить минимальную польскую пенсию, которая в 2026 году составляет 1978,49 злотых брутто, украинцам необходимо:

достичь пенсионного возраста (60 лет для женщин, 65 лет для мужчин);

иметь достаточный стаж работы (20 лет для женщин, 25 лет для мужчин);

легально проживать на территории Польши.

ZUS доплачивает гражданам Украины до минимальной польской пенсии только в том случае, если пенсионер после выполнения вышеуказанных условий имеет пенсию ниже минимальной в Польше.

Для граждан Украины применяется принцип суммирования стажа. Это означает, что если гражданин Украины работал в Украине и Польше, но стажа в Польше недостаточно, Учреждение социального страхования может учесть годы, отработанные в Украине. Также стоит отметить, что в таком случае ZUS выплачивает пенсию за стаж, приобретенный в Польше, и, при необходимости, доплату до минимальной пенсии. Пенсии за стаж, заработанный в Украине, выплачиваются украинской пенсионной системой.

