  1. В Україні

Пенсія в Польщі для українців: хто має право і які умови

14:12, 2 травня 2026
У 2025 році приблизно 12 000 українців у Польщі отримували місцеві пенсії.
Фото: aa.com.tr
Українці, які проживають у Польщі, мають право на пенсії від ZUS. Однак для цього українці мають виконати кілька умов, пише Inpoland.

18 травня 2012 року Польща підписала міжнародну угоду з Україною про соціальне забезпечення. Ця угода регулює виплату пенсій українцям, які виїхали з України та наразі проживають у Польщі. Завдяки цій угоді громадяни України можуть одночасно отримувати дві пенсії – польську та українську. Також є можливість поєднувати стаж роботи для отримання більших виплат.

Умови отримання польської пенсії для громадян України точно такі ж, як і для поляків. Ті, хто народився до 1 січня 1949 року, повинні:

  • досягти пенсійного віку – 60 років для жінок, 65 років для чоловіків;
  • мати достатній стаж роботи – 20 років для жінок та 25 років для чоловіків.

Стаж роботи обчислюється з періодів сплати внесків та без них, але періоди без сплати не можуть становити більше 1/3 загального стажу.

Люди, народжені з 1 січня 1949 року, отримують польську пенсію за так званими новими правилами. Це означає, що вони мають право на пенсію від ZUS після того, як відпрацюють принаймні один день, за який стягуються пенсійні внески. Такий короткий період роботи в Польщі породжує так звані голодні пенсії, але ті, хто їх отримує, матимуть право на 13-ту та 14-ту пенсії – точно так само, як і громадяни Польщі.

Умови отримання пенсії в Польщі

Ключовою умовою для отримання пенсії від ZUS громадянами України є постійне та легальне проживання в Польщі.

Установа соціального страхування може доплачувати громадянам України до мінімальної пенсії. Щоб отримати мінімальну польську пенсію, яка у 2026 році становить 1978,49 злотих брутто, українцям потрібно:

  • досягти пенсійного віку (60 років для жінок, 65 років для чоловіків);
  • мати достатній стаж роботи (20 років для жінок, 25 років для чоловіків);
  • легально проживати на території Польщі.

ZUS доплачує громадянам України до мінімальної польської пенсії лише в тому випадку, якщо пенсіонер, після виконання вищезазначених умов, має пенсію нижчу за мінімальну в Польщі.

Для громадян України застосовується принцип накопичення стажу. Це означає, що якщо громадянин України працював в Україні та Польщі, але стажу в Польщі не достатньо, Установа соціального страхування може врахувати роки, відпрацьовані в Україні. Варто також зазначити, що в такому випадку ZUS виплачує пенсію за вислугу років у Польщі та, якщо це застосовується, доплату до мінімальної заробітної пенсії. Пенсії за вислугу років в Україні виплачуються українською пенсійною системою.

