Индия запустила космический корабль Chandrayaan-3 на Луну, видео

Запуск ракеты-носителя GSLV Mark III с космическим кораблем Chandrayaan-3 состоялся с космодрома Сатиашрай в Шрихарикоте.

Фото: ISRO

Индийскому космическому агентству (ISRO) удалось успешно запустить космический корабль Chandrayaan-3 на Луну 14 июля, передает Space.

Ракета-носитель GSLV Mark III с космическим кораблем Chandrayaan-3 вылетела из космодрома Сатиашрай в Шрихарикоте, штат Тамилнад. Приблизительно через 16 минут после старта Chandrayaan-3, как и планировалось, отделился от LVM3 и вышел на орбиту вокруг Земли, направляясь на Луну.

Если остальная миссия будет разворачиваться по плану, Индия вскоре станет четвертой страной – после США, бывшего Советского Союза и Китая – высадившейся на Луну.

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