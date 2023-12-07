«Бабушка на лыжах»: во Львове оштрафовали переодетого мужчину и передали его данные в военкомат, видео

Оказалось, что это не «бабушка», а 30-летний мужчина, который находится в розыске за уклонение от мобилизации.

Во Львове правоохранители привлекли к ответственности мужчину, который в женском костюме ездил на лыжах уцепившись за автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Львовщины.

Так, в социальных сетях распространили видео, где бабушку на лыжах, тянет позади себя автомобиль BMW по улицам города.

Патрульные сразу отреагировали и обнаружили автомобиль на улице Шевченко. Установив данные «бабушки», ею оказался 30-летний мужчина.

На гражданина инспекторы вынесли постановление по ч. 1 ст. 127 (Нарушение ПДД пешеходом) КУоАП.

Добавляется, что мужчина оказался в розыске по ст. 210 (Нарушения призывниками, военнообязанными, резервистами правил военного учета) и ст. 210-1 (Нарушение законодательства об обороне, мобилизационной подготовке и мобилизации) КУоАП. Информацию передали в военкомат.

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