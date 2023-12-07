«Бабуся на лижах»: у Львові оштрафували переодягненого чоловіка і передали його дані у військкомат, відео

Виявилося, що то не «бабуся», а 30-річний чоловік, який перебуває у розшуку за ухиляння від мобілізації.

У Львові правоохоронці притягнули до відповідальності чоловіка, що у жіночому костюмі їздив на лижах вчепишись за автомобіль. Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Львівщини.

Так, у соціальних мережах розповсюдили відео, де бабусю на лижах, тягне позаду себе автівка BMW вулицями міста.

Патрульні відразу відреагували та виявили автомобіль на вулиці Шевченка. Встановивши дані «бабусі», нею виявився 30-річний чоловік.

На громадянина інспектори винесли постанову за ч. 1 ст. 127 (Порушення ПДР пішоходом) КУпАП.

Додається, що чоловік виявився у розшуку за ст. 210 (Порушення призовниками, військовозобов’язаними, резервістами правил військового обліку) та ст. 210-1 (Порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію) КУпАП. Інформацію передали у військомат.

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