Решил проскочить перекресток на красный сигнал светофора: в Киеве наказали нарушителя, видео

В Киеве нарушителя ПДД привлекли к ответственности.

В Шевченковском районе столицы патрульные оштрафовали водителя автомобиль Skoda, водитель которого нарушил ПДД.

Как сообщила патрульная полиция Киева, водитель проехал на красный сигнал светофора.

Инспекторы остановили нарушителя, провели с ним профилактическую беседу относительно недопущения подобных случаев и вынесли на него постановление по ч. 2 ст. 122 (Проезд на запрещающий сигнал светофора) КУоАП.

В полиции напомнили, что за такое нарушение предусмотрен штраф - 510 гривен.

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