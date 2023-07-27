Змушують мити трупи, конфісковують авто та звільняють з роботи: в Ірані репресують жінок, які не носять хустки

Репресії жінок включають тисячі попереджень поліції та судові дії проти них.

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В Ірані у жінок конфіскують автомобілі та звільняють з роботи за те, що вони не носять хустки. Однак влада в країні розпочала більш жорсткі заходи проти жінок. Зокрема, цього місяця одну жінку змусили мити трупи в морзі – це частина її покарання за недотримання суворих правил, – повідомляє The Independent.

Правозахисна благодійна організація Amnesty International заявила, що репресії включають тисячі попереджень поліції, розісланих за допомогою текстових повідомлень, конфіскацію автомобілів, звільнення жінок з роботи, а також судові дії проти них. На початку цього місяця жінку змусили мити тіла мертвих у морзі як частину покарання.

Зазначається, що поліція розіслала понад 133 100 повідомлень із вимогою не використовувати автомобілі протягом певного часу, а також конфіскувала 2 000 автомобілів, передала понад 4 000 «рецидивісток» до суду, а також викрила понад 300 «правопорушниць».

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