Заставляют мыть трупы, конфисковывают авто и увольняют с работы: в Иране репрессируют женщин, которые не носят платки

Репрессии женщин включают в себя тысячи предупреждений полиции и судебные действия против них.

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В Иране у женщин конфискуют автомобили и увольняют с работы за то, что они не носят платки. Однако власти в стране предприняли более жесткие меры против женщин. В частности, в этом месяце одну женщину заставили мыть трупы в морге – это часть ее наказания за несоблюдение строгих правил, – сообщает The Independent.

Правозащитная благотворительная организация Amnesty International заявила, что репрессии включают в себя тысячи предупреждений полиции, разосланных с помощью текстовых сообщений, конфискацию автомобилей, увольнение женщин с работы, а также судебные действия против них. В начале этого месяца женщину заставили мыть тела мертвых в морге как часть наказания.

Отмечается, что полиция разослала более 133 100 сообщений с требованием не использовать автомобили в течение определенного времени, а также конфисковала 2 000 автомобилей, передала более 4 000 рецидивисток в суд, а также разоблачила более 300 правонарушительниц.

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