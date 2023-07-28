Американську телевізійну премію «Еммі» перенесли через страйк сценаристів і акторів

Вручення премії «Еммі» переносять уперше з 2001 року.

Джерело фото: Аl Seib / Los Angeles Times

Проведення 75 церемонії вручення нагород американської телевізійної премії «Еммі», запланованої на 18 вересня цього року, перенесли. Як пише Variety, причиною став страйк гільдій акторів і сценаристів США.

Як припускають у ЗМІ, нагородження може відбутися у січні 2024 року. Точну дату мають оголосити пізніше.

Вручення премії «Еммі» переносять уперше з 2001 року, коли її відкладали через теракти 11 вересня й початок військових дій в Афганістані.

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