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  1. В мире

Американскую телевизионную премию «Эмми» перенесли из-за забастовки сценаристов и актеров

16:37, 28 июля 2023
Вручение премии «Эмми» переносят впервые с 2001 года.
Американскую телевизионную премию «Эмми» перенесли из-за забастовки сценаристов и актеров
Источник фото: Аl Seib / Los Angeles Times
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Проведение 75-й церемонии вручения наград американской телевизионной премии «Эмми», запланированной на 18 сентября этого года, перенесли. Как пишет Variety, причиной стала забастовка гильдий актеров и сценаристов США.

Как предполагают в СМИ, награждение может состояться в январе 2024 года. Точную дату должны объявить позже.

Вручение премии «Эмми» переносят впервые с 2001 года, когда ее откладывали из-за терактов 11 сентября и начала военных действий в Афганистане.

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