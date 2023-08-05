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  1. У світі

Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило рейтинг США з ААА до АА+

12:41, 5 серпня 2023
США утримували найвищу позицію в шкалі Fitch з 1994 року.
Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило рейтинг США з ААА до АА+
Джерело фото: Unsplash
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Міжнародне рейтингове агентство Fitch знизило рейтинг США з ААА до АА+. США утримували найвищу позицію в шкалі Fitch з 1994 року.

Про це повідомив голова парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев та пояснив, що причини, які дали підстави для зниження рейтингу, були визначені такі:

  • очікуване погіршення фінансового становища протягом наступних трьох років;
  • високе, і таке, що продовжує зростати, боргове навантаження;
  • послаблення управління в останні два десятиліття, що виявлялось у неодноразових скасуваннях лімітів державного боргу рішеннями в останню хвилину;
  • зростання дефіциту федерального бюджету США (у агентстві оцінюють цей показник як 3,7% ВВП у 2022 році, 6,3% ВВП у 2023 році, 6,6% ВВП у 2024 році та 6,9% ВВП у 2025 році);
  • підвищення відсоткових ставок та впровадження жорсткої політики ФРС;
  • загальна тенденція до переходу економіки у рецесію.

За словами Гетманцева, прогноз по рейтингу – стабільний.

«Таким чином Fitch приєднався до S&P, яке знизило рейтинг до значення АА+ у 2011 році після тодішньої кризи зі стелею державного боргу, тоді як у Moody`s США продовжує утримувати планку ААА.

Чи означатиме це щось серйозне для США? Думаю, що ні», - зазначив голова комітету і розповів, що:

  • Економіка країни зросла у другому кварталі у річному вимірі на 2,4%.
  • Інфляція під впливом політики ФРС знижується.
  • Демократам і республіканцям вдалось домовитись про скорочення протягом наступних 10 років дефіциту федерального бюджету на 1,5 трлн доларів та тимчасове скасування стелі державного боргу до початку 2025 року, що дозволить знизити рівень політизації цього питання на президентських виборах восени 2024 року.

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