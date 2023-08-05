Международное рейтинговое агентство Fitch снизило рейтинг США с ААА в АА+. США удерживали высшую позицию в шкале Fitch с 1994 года.
Об этом сообщил глава парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и пояснил, что причины, давшие основания для снижения рейтинга, были определены следующие:
- ожидаемое ухудшение финансового положения в течение следующих трех лет;
- высокая и такая, что продолжает расти, долговая нагрузка;
- ослабление управления в последние два десятилетия, что выражалось в неоднократных отменах лимитов государственного долга решениями в последнюю минуту;
- рост дефицита федерального бюджета США (в агентстве оценивают этот показатель как 3,7% ВВП в 2022 году, 6,3% ВВП в 2023 году, 6,6% ВВП в 2024 году и 6,9% ВВП в 2025 году);
- повышение процентных ставок и внедрение жесткой политики ФРС;
- общая тенденция перехода экономики в рецессию.
По словам Гетманцева, прогноз по рейтингу – стабилен.
«Таким образом, Fitch присоединился к S&P, которое снизило рейтинг до значения АА+ в 2011 году после тогдашнего кризиса с потолком государственного долга, тогда как в Moody`s США продолжает удерживать планку ААА.
Означает ли это что-нибудь серьезное для США? Думаю, что нет», - отметил председатель комитета и рассказал, что:
- Экономика страны выросла во втором квартале в годовом исчислении на 2,4%.
- Инфляция под влиянием политики ФРС снижается.
- Демократам и республиканцам удалось договориться о сокращении в течение следующих 10 лет дефицита федерального бюджета на 1,5 трлн долларов и временной отмене потолка государственного долга к началу 2025 года, что позволит снизить уровень политизации этого вопроса на президентских выборах осенью 2024 года.
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