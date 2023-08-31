Коли кордони будуть стабільними: посол Чехії в НАТО назвав умови вступу України в Альянс

За його словами, коли закінчаться бойові дії — країна зможе зробити свій внесок у безпеку НАТО.

Україна може вступити до НАТО, коли закінчаться бойові дії проти росії. Тоді українські кордони стануть стабільними і країна зможе зробити свій внесок у безпеку Альянсу. Про це заявив посол Чехії в НАТО Якуб Ландовський, передає Bloomberg.

Він додав, що історичний прецедент вказує на відсутність необхідності мирної угоди між Києвом і москвою для українського членства, Також він зауважив, що Україна сама вирішуватиме, коли закінчиться війна.

«Очевидна нестабільність і бойові дії повинні припинитися. Але в кінцевому підсумку єдиною стороною, відповідальною за відповідь на питання, де повинен проходити кордон, є Україна. Ніхто ззовні не може навіть коментувати це», - сказав Ландовський.

Як відомо, у липні Альянс підтвердив, що Україна врешті-решт зможе приєднатися до союзників, а також отримати нові гарантії безпеки від країн G7. Але терміни втілення цих обіцянок залишаються невизначеними, оскільки НАТО не може приймати нових членів, які перебувають у стані війни. Адже це автоматично спричинить зобов’яже НАТО стати на їхній захист.

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