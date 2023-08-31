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Проведення судового засідання за допомогою телефонного дзвінка не передбачено КПК, – Верховний Суд

В апеляційному суді вирішили, що адвокату достатньо взяти участь у засіданні по телефону.

Чи є відсутність у протоколі затримання адвоката відомостей про повідомлення ради адвокатів, підставою для визнання протоколу недопустимим доказом, - позиція Верховного Суду

Також Верховний Суд зазначив, що, хоча за загальним правилом, процесуальні рішення, які стали підставою для проведення НСРД, мають бути відкриті стороні захисту після завершення досудового розслідування, однак це не виключає можливість їх надання під час розгляду справи в суді.

Пропозиція слідчого більш детально розповісти про обставини вчинення злочину не свідчить про те, що відбувався допит підозрюваного, а не слідчий експеримент, - ККС ВС

Розгляд слідчим суддею клопотання про арешт тимчасово вилученого майна з порушенням строків, передбачених ст. 171 КПК, не є підставою для визнання арештованих речових доказів недопустимими, - ККС ВС.

До кінця року в судах необхідно звільнити 620 заступників керівників апаратів судів

Але в судах сподіваються, що рішення ВРП та ДСА ще буде переглянуте.

На проведення обшуку достатньо дозволу орендатора приміщення, дозвіл власника не вимагається, - Верховний Суд

Закон не вимагає звернення до слідчого судді за відповідним дозволом для проведення обшуку за наявності згоди особи, яка орендує приміщення, - позиція Верховного Суду.

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Коли кордони будуть стабільними: посол Чехії в НАТО назвав умови вступу України в Альянс

16:22, 31 серпня 2023
За його словами, коли закінчаться бойові дії — країна зможе зробити свій внесок у безпеку НАТО.
Коли кордони будуть стабільними: посол Чехії в НАТО назвав умови вступу України в Альянс
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Україна може вступити до НАТО, коли закінчаться бойові дії проти росії. Тоді українські кордони стануть стабільними і країна зможе зробити свій внесок у безпеку Альянсу. Про це заявив посол Чехії в НАТО Якуб Ландовський, передає Bloomberg.

Він додав, що історичний прецедент вказує на відсутність необхідності мирної угоди між Києвом і москвою для українського членства, Також він зауважив, що Україна сама вирішуватиме, коли закінчиться війна.

«Очевидна нестабільність і бойові дії повинні припинитися. Але в кінцевому підсумку єдиною стороною, відповідальною за відповідь на питання, де повинен проходити кордон, є Україна. Ніхто ззовні не може навіть коментувати це», - сказав Ландовський.

Як відомо, у липні Альянс підтвердив, що Україна врешті-решт зможе приєднатися до союзників, а також отримати нові гарантії безпеки від країн G7. Але терміни втілення цих обіцянок залишаються невизначеними, оскільки НАТО не може приймати нових членів, які перебувають у стані війни. Адже це автоматично спричинить зобов’яже НАТО стати на їхній захист.

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