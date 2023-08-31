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Когда границы будут стабильными: посол Чехии в НАТО назвал условия вступления Украины в Альянс.

16:22, 31 августа 2023
По его словам, когда закончатся боевые действия, страна сможет внести свой вклад в безопасность НАТО.
Когда границы будут стабильными: посол Чехии в НАТО назвал условия вступления Украины в Альянс.
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Украина может вступить в НАТО, когда закончатся боевые действия против россии. Тогда украинские границы станут стабильными, и страна сможет внести свой вклад в безопасность Альянса. Об этом заявил посол Чехии в НАТО Якуб Ландовский, передает Bloomberg.

Он добавил, что исторический прецедент указывает на отсутствие необходимости мирного соглашения между Киевом и москвой для украинского членства. Также он отметил, что Украина сама будет решать, когда война закончится.

«Очевидная нестабильность и боевые действия должны прекратиться. Но в конечном счете единственной стороной, ответственной за ответ на вопрос, где должна проходить граница, является Украина. Никто извне не может даже комментировать это», - сказал Ландовский.

Как известно, в июле Альянс подтвердил, что Украина, в конце концов, сможет присоединиться к союзникам, а также получить новые гарантии безопасности от стран G7. Но сроки реализации этих обещаний остаются неопределенными, поскольку НАТО не может принимать новых членов, находящихся в состоянии войны. Ведь это автоматически повлечет за собой обязательство НАТО стать на их защиту.

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