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  1. У світі

Понад 500 компаній Естонії продовжують вести бізнес з рф

17:45, 4 вересня 2023
Не зважаючи на вихід переважної більшості компаній Естонії з ринку з рф, значна частка продовжує свій бізнес з країною-агресором.
Понад 500 компаній Естонії продовжують вести бізнес з рф
Джерело фото: biz.censor.net
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Хоча багато фірм в Естонії розірвали ділові зв'язки з росією, проте понад пів тисячі естонських компаній ведуть бізнес, продовжуючи купувати і продавати товари і послуги на десятки мільйонів євро щомісяця, – повідомляє ERR.

До війни естонський експорт до росії становив 50-70 мільйонів євро на місяць. За словами керівника відділу митних формальностей Податково-митного департаменту Естонії Кюллі Курвіца, ця сума залишається такою ж і сьогодні, що частково пояснюється інфляцією, а частково – товарами, що походять з інших європейських країн. Проте експорт з та до рф знизився на близько 20%.

«Якщо поглянути на обсяги перевезень естонських компаній до росії та з росії, то обсяг експорту знизився приблизно до 20%і становить близько 7% від довоєнного показника», – сказала вона.

Близько 500-600 естонських компаній беруть участь у торгівлі товарами з росією, і це без урахування послуг. У 2022 році естонські компанії продали Росії послуг на суму близько 300 мільйонів євро. Транспортні та туристичні послуги склали майже 90%.

Зазначається, що керівники компаній відмовилися називати свої імена для цілей статті, але надали пояснення не для запису. Наприклад, правління біржових компаній або естонських філій міжнародних корпорацій не можуть приймати односторонні рішення, які призводять до збитків. Інший власник підприємства сказав, що 80% його бізнесу - це експорт продуктів харчування до росії, і його зупинка за одну ніч коштувала б десяткам людей роботи, а компанії – значних збитків.

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