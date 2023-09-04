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  1. В Україні

На Одещині затримали чотирьох ухилянтів, які намагалися втекти за кордон: фото

21:41, 4 вересня 2023
Чоловіки намагалися перетнути кордон з Молдовою.
На Одещині затримали чотирьох ухилянтів, які намагалися втекти за кордон: фото
Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine
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Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що прикордонники Білгород-Дністровського загону затримали чотирьох чоловіків, які намагались незаконно перетнути державний кордон. Про це йдеться у пресслужбі відомства.

Прикордонники зазначили, що правопорушниками виявилися мешканці Дніпропетровської, Закарпатської та Житомирської областей.

«Маршрут своєї подорожі «мандрівники» відшукали використовуючи закритий телеграм-канал. За допомогою послуг таксі дістались села Петропавлівка, що на Одещині, а далі вирушили пішки до кордону з Молдовою. На цьому етапі шляху їх виявили та затримали охоронці державного рубежу.

Як з’ясувалось, усі чоловіки за віком підлягають мобілізації та вдались до протиправних намірів через обмеження у виїзді», - сказано у повідомленні.

Наразі всіх осіб притягнуто до адміністративної відповідальності за ст.204-1 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України». Їхню подальшу долю вирішуватиме суд.

Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine

Раніше ми писали, що прикордонники зі стріляниною затримали ухилянтів.

Крім того, вагітна іноземка намагалась вивезти з України ухилянта - заховала у ніші для запаски.

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