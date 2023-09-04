В Одесской области задержали четырех уклонистов, пытавшихся сбежать за границу: фото

Мужчины пытались пересечь границу с Молдовой.

Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine

Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что пограничники Белгород-Днестровского отряда задержали четырех мужчин, пытавшихся незаконно пересечь государственную границу. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Пограничники отметили, что правонарушителями оказались жители Днепропетровской, Закарпатской и Житомирской областей.

«Маршрут своего путешествия «путешественники» нашли используя закрытый телеграмм-канал. С помощью услуг такси добрались села Петропавловка на Одесщине, а затем отправились пешком к границе с Молдовой. На этом этапе их обнаружили и задержали охранники государственного рубежа.

Как выяснилось, все мужчины по возрасту подлежат мобилизации и прибегли к противоправным намерениям из-за ограничений в выезде», - говорится в сообщении.

В настоящее время все лица привлечены к административной ответственности по ст.204-1 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины». Их дальнейшую судьбу будет решать суд.

Фото: facebook.com/SouthernBorderUkraine

Ранее сообщалось, что пограничники со стрельбой задержали уклонистов.

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