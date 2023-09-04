Зачисляется ли в страховой стаж супруги период ухода за мужем с инвалидностью: ответ ПФ

Пенсионный фонд Украины объяснил, засчитывается ли в страховой стаж жены период ухода за мужем, который пострадал в результате несчастного случая на производстве I группы инвалидности.
В ведомстве отметили, что в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» период ухода за лицом с инвалидностью I группы (независимо от причины инвалидности) засчитывается в страховой стаж, если человек, который совершал уход:
- трудоспособна (не достигла пенсионного возраста и не является лицом с инвалидностью);
- не работала в такой период;
- получала в органах социальной защиты населения помощь, надбавку или компенсацию в соответствии с законодательством.
- Такой период учитывается в страховой стаж по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, формируемых на основании отчетов органа социальной защиты населения.
Ранее сообщалось, причислят ли к страховому стажу период обучения в университете.
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