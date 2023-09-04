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  1. В Украине

Зачисляется ли в страховой стаж супруги период ухода за мужем с инвалидностью: ответ ПФ

21:22, 4 сентября 2023
В ПФ объяснили вопрос зачисления в страховой стаж супруги периода ухода за мужем, имеющим I группу инвалидности.
Зачисляется ли в страховой стаж супруги период ухода за мужем с инвалидностью: ответ ПФ
Фото: tsn.ua
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Пенсионный фонд Украины объяснил, засчитывается ли в страховой стаж жены период ухода за мужем, который пострадал в результате несчастного случая на производстве I группы инвалидности.

В ведомстве отметили, что в соответствии с Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» период ухода за лицом с инвалидностью I группы (независимо от причины инвалидности) засчитывается в страховой стаж, если человек, который совершал уход:

- трудоспособна (не достигла пенсионного возраста и не является лицом с инвалидностью);

- не работала в такой период;

- получала в органах социальной защиты населения помощь, надбавку или компенсацию в соответствии с законодательством.

- Такой период учитывается в страховой стаж по данным реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования, формируемых на основании отчетов органа социальной защиты населения.

Ранее сообщалось, причислят ли к страховому стажу период обучения в университете.

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