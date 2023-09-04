Чи зараховується до страхового стажу дружини період догляду за чоловіком з інвалідністю: відповідь ПФ

У ПФ пояснили питання зарахування до страхового стажу дружини періоду догляду за чоловіком, який має І групу інвалідності.

Фото: tsn.ua

Пенсійний фонд України пояснив, чи зараховується до страхового стажу дружини період догляду за чоловіком, який є потерпілим внаслідок нещасного випадку на виробництві І групи інвалідності.

У відомстві зазначили, що відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» період догляду за особою з інвалідністю І групи (незалежно від причини інвалідності) зараховується до страхового стажу, якщо людина, яка здійснювала догляд:

- є працездатною (не досягла пенсійного віку та не є особою з інвалідністю);

- не працювала в такий період;

- отримувала в органах соціального захисту населення допомогу, надбавку або компенсацію відповідно до законодавства.

- Такий період враховується до страхового стажу за даними реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, що формуються на підставі звітів органу соціального захисту населення.

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