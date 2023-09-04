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  1. В мире

Более 500 компаний Эстонии продолжают вести бизнес с рф

17:45, 4 сентября 2023
Несмотря на выход подавляющего большинства компаний Эстонии с рынка с рф, значительная часть продолжает свой бизнес со страной-агрессором.
Более 500 компаний Эстонии продолжают вести бизнес с рф
Источник фото: biz.censor.net
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Хотя многие фирмы в Эстонии разорвали деловые связи с россией, однако более полутысячи эстонских компаний ведут бизнес, продолжая покупать и продавать товары и услуги на десятки миллионов евро ежемесячно, - сообщает ERR.

До войны эстонский экспорт в россию составлял 50-70 миллионов евро в месяц. По словам руководителя отдела таможенных формальностей Налогово-таможенного департамента Эстонии Кюлли Курвица, эта сумма остается такой же и сегодня, что частично объясняется инфляцией, а частично – товарами, происходящими из других европейских стран. Однако экспорт из и в рф снизился на около 20%.

«Если взглянуть на объемы перевозок эстонских компаний в россию и из россии, то объем экспорта снизился примерно до 20% и составляет около 7% от довоенного показателя», – сказала она.

Около 500-600 эстонских компаний участвуют в торговле товарами с россией, и это без учета услуг. В 2022 году эстонские компании продали россии услуг на сумму около 300 миллионов евро. Транспортные и туристические услуги составили почти 90%.

Отмечается, что руководители компаний отказались называть свои имена для целей статьи, но предоставили объяснения не для записи. Например, правления биржевых компаний или эстонских филиалов международных корпораций не могут принимать односторонние решения, которые приводят к убыткам. Другой владелец предприятия сказал, что 80% его бизнеса – это экспорт продуктов питания в россию, и его остановка за одну ночь стоила бы десяткам людей работы, а компании - значительных убытков.

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