У США хочуть відкликати 52 млн авто через загрозу розриву подушок безпеки

Несправність подушок безпеки виявили в авто різних марок за 2000-2018 роки.

Джерело фото: airbag-service.com.ua

Регулятори США автомобільної безпеки повідомили про необхідність відкликати 52 мільйони подушок безпеки, виготовлених компаніями ARC Automotive і Delphi Automotive, через потенційну можливість їх розриву, – пише Reuters.

Ці подушки безпеки, які планує відкликати Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA), були використані в автомобілях, виготовлених 12 різними виробниками з 2000 по 2018 рік. Серед цих виробників є автогіганти, такі як General Motors, Ford Motor, Stellantis, Tesla, Toyota Motor і Volkswagen.

«Надувні подушки безпеки, які розриваються під час розгортання, явно несправні, оскільки вони не захищають пасажирів транспортного засобу належним чином, і самі по собі становлять необґрунтований ризик серйозних травм або смерті», – заявили в NHTSA.

У відомстві додається, що було зафіксовано сім випадків підтверджених розривів цих подушок безпеки в автомобілях у США, які призвели до шести травм та однієї загибелі.

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