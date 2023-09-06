В США хотят отозвать 52 млн авто из-за угрозы разрыва подушек безопасности

Неисправность подушек безопасности обнаружили в авто разных марок за 2000-2018 годы.

Источник фото: airbag-service.com.ua

Регуляторы США автомобильной безопасности сообщили о необходимости отозвать 52 миллиона подушек безопасности, изготовленных компаниями ARC Automotive и Delphi Automotive, из-за потенциальной возможности их разрыва, – пишет Reuters.

Эти подушки безопасности, которые планирует отозвать Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA), были использованы в автомобилях, изготовленных 12 различными производителями с 2000 по 2018 год. Среди этих производителей есть автогиганты, такие как General Motors, Ford Motor, Stellantis, Tesla, Toyota Motor и Volkswagen.

«Надувные подушки безопасности, которые разрываются во время развертывания, явно неисправны, поскольку они не защищают пассажиров транспортного средства должным образом, и сами по себе представляют необоснованный риск серьезных травм или смерти», – заявили в NHTSA.

В ведомстве добавляется, что было зафиксировано семь случаев подтвержденных разрывов этих подушек безопасности в автомобилях в США, которые привели к шести травмам и одной гибели.

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