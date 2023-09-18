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  1. У світі

ЄС запровадить 12-й пакет санкцій проти росії: що до нього може увійти

16:56, 18 вересня 2023
Євросоюз готується вдарити новими санкціями проти росії.
ЄС запровадить 12-й пакет санкцій проти росії: що до нього може увійти
Фото: ukrinform.com
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Країни Європейського Союзу готуються обговорити пропозиції щодо 12-го пакету санкцій проти росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Як стверджує Bloomberg, новий секційний пакет може бути сформований у першій половині жовтня або бути оголошеним під час саміту ЄС-США.

Ймовірно, країни ухвалять рішення про використання прибутку, отриманого від заморожених активів центрального банку росії, для допомоги Києву, повідомили джерела, знайомі з дискусіями.

Група окремих країн-членів закликає до додаткових санкцій щодо ЗПГ та ІТ-послуг серед заходів, які вони хотіли б бачити у новій пропозиції. Деякі країни також закликали запровадити обмеження на ядерний сектор росії.

Нові заходи, ймовірно, включатимуть версію ЄС майбутньої заборони G7 на російські алмази.

Раніше ми писали, що 14 вересня США ввели новий пакет санкцій проти росії. 

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