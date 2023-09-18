ЄС запровадить 12-й пакет санкцій проти росії: що до нього може увійти

Євросоюз готується вдарити новими санкціями проти росії.

Фото: ukrinform.com

Країни Європейського Союзу готуються обговорити пропозиції щодо 12-го пакету санкцій проти росії через її повномасштабне вторгнення в Україну.

Як стверджує Bloomberg, новий секційний пакет може бути сформований у першій половині жовтня або бути оголошеним під час саміту ЄС-США.

Ймовірно, країни ухвалять рішення про використання прибутку, отриманого від заморожених активів центрального банку росії, для допомоги Києву, повідомили джерела, знайомі з дискусіями.

Група окремих країн-членів закликає до додаткових санкцій щодо ЗПГ та ІТ-послуг серед заходів, які вони хотіли б бачити у новій пропозиції. Деякі країни також закликали запровадити обмеження на ядерний сектор росії.

Нові заходи, ймовірно, включатимуть версію ЄС майбутньої заборони G7 на російські алмази.

Раніше ми писали, що 14 вересня США ввели новий пакет санкцій проти росії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.