ЕС введет 12-й пакет санкций против россии: что в него может войти

Евросоюз готовится ударить новыми санкциями против россии.

Фото: ukrinform.com

Страны Европейского Союза готовятся обсуждать предложения по 12-му пакету санкций против россии из-за ее полномасштабное вторжение в Украину.

Как утверждает Bloomberg, новый секционный пакет может быть сформирован в первой половине октября или быть объявлен во время саммита ЕС-США.

Вероятно, страны примут решение об использовании прибыли, полученной от замороженных активов центрального банка рф, для помощи Киеву, сообщили источники, которые знакомые с дискуссиями.

Группа отдельных стран-членов призывает к дополнительным санкциям в отношении СПГ и ИТ-услуг среди мер, которые они хотели бы видеть в новом предложении. Некоторые страны также призвали ввести ограничения на ядерный сектор россии.

Новые меры, вероятно, будут включать в себя версию ЕС предстоящего запрета G7 на российские алмазы.

Ранее сообщалось, что 14 сентября США был введен новый пакет санкций против россии.

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