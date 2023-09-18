ЕС введет 12-й пакет санкций против россии: что в него может войти

Страны Европейского Союза готовятся обсуждать предложения по 12-му пакету санкций против россии из-за ее полномасштабное вторжение в Украину.
Как утверждает Bloomberg, новый секционный пакет может быть сформирован в первой половине октября или быть объявлен во время саммита ЕС-США.
Вероятно, страны примут решение об использовании прибыли, полученной от замороженных активов центрального банка рф, для помощи Киеву, сообщили источники, которые знакомые с дискуссиями.
Группа отдельных стран-членов призывает к дополнительным санкциям в отношении СПГ и ИТ-услуг среди мер, которые они хотели бы видеть в новом предложении. Некоторые страны также призвали ввести ограничения на ядерный сектор россии.
Новые меры, вероятно, будут включать в себя версию ЕС предстоящего запрета G7 на российские алмазы.
Ранее сообщалось, что 14 сентября США был введен новый пакет санкций против россии.
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