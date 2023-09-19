Латвія передасть модульні будинки для багатодітних родин з Чернігівщини

Латвія надасть Україні 12 модульних будинків для багатодітних родин, постраждалих від війни.

Джерело фото: LSM

Цього року Латвія виділила кошти зі свого державного бюджету на 12 модульних будинків для України. Ці будинки, вироблені на латвійських заводах, призначені для багатодітних родин, чиї оселі постраждали внаслідок війни. Першими призначеними для них місцями є Чернігівська область, – повідомляє LSM.

У понеділок, 18 вересня, український посол в Латвії представив перші модульні будинки, які будуть відправлені в Україну вже цього тижня.

Ці модульні будинки мають дерев'яний каркас та оптимальну теплоізоляцію, зі стінами, стелею і підлогою товщиною 20 сантиметрів. Кожен будинок має загальну площу 55 квадратних метрів.

Важливою перевагою цих будинків є можливість їх перенесення, що робить їх ідеальними для використання у разі потреби.

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