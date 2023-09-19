Латвия передаст модульные дома для многодетных семей с Черниговщины

Латвия предоставит Украине 12 модульных домов для многодетных семей, пострадавших от войны.

Источник фото: LSM

В этом году Латвия выделила средства из своего государственного бюджета на 12 модульных домов для Украины. Эти дома, произведенные на латвийских заводах, предназначены для многодетных семей, чьи дома пострадали в результате войны. Первыми предназначенными для них местами является Черниговская область, – сообщает LSM.

В понедельник, 18 сентября, украинский посол в Латвии представил первые модульные дома, которые будут отправлены в Украину уже на этой неделе.

Эти модульные дома имеют деревянный каркас и оптимальную теплоизоляцию, со стенами, потолком и полом толщиной 20 сантиметров. Каждый дом имеет общую площадь 55 квадратных метров.

Важным преимуществом этих домов является возможность их переноса, что делает их идеальными для использования в случае необходимости.

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