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Для призначення нових суддів у 2024 році може не вистачити грошей – ВРП

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  1. У світі

росія готується до багаторічної війни з Україною — розвідка Британії

13:25, 1 жовтня 2023
рф також готується збільшити фінансування на війну в бюджеті 2024 року.
росія готується до багаторічної війни з Україною — розвідка Британії
Фото: lb.ua
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Міністерство оборони Великої Британії вважає, що росія планує суттєво збільшити витрати на війну наступного року та готується до тривалої війни з Україною. Про це йдеться у розвідувальному огляді відомства від 1 жовтня.

Згідно з документами, які, схоже, є витоком з російського міністерства фінансів, витрати росії на «оборону» можуть зрости близько 30% всіх державних витрат у 2024 році.

Міноборони рф просить закласти на «оборону» 10,8 трлн рублів, що становить приблизно 6% російського ВВП і зростання на 68% у порівнянні з цифрою в бюджеті 2023 року.

«Повні деталі російських оборонних витрат завжди засекречені, проте ці цифри дозволяють припускати, що росія готується до багаторічної війни в Україні», - йдеться в огляді.

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