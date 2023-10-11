Усі члени Альянсу погодилися, що Україна стане членом НАТО – Столтенберг

Столтенберг зробив гучну заяву щодо вступу України до НАТО.

Фото: dw.com

Генсек НАТО Єнс Столтенберг повідомив, що усі члени Північноатлантичного альянсу під час обговорення членства України заявили, що вони згодні, що країна стане частиною НАТО. Про це він сказав у вівторок, 11 жовтня, у Брюсселі, де пройде чергове засідання контактної групи у форматі «Рамштайн» щодо військової допомоги Україні.

Він наголосив, що чим міцнішою буде Україна на полі бою, тим сильнішою буде її позиція під час мирних переговорів.

«Історія не має повторюватися. Саме тому усі члени Альянсу погодилися, щоб Україна стала членом НАТО», – зазначив Генсек.

Також він додав, що країни НАТО продовжуватимуть підтримувати Україну.

«Ми зустрінемося в Контактній групі з питань України під головуванням США, де ми мобілізуємо більше підтримки та скоординуємо нашу військову підтримку Україні. Ми зустрінемося в Раді Україна - НАТО, яку ми створили на Вільнюському саміті. Це ще більше зміцнить наші відносини і допоможе Україні просуватися до членства в НАТО», - додав Єнс Столтенберг.

Генсек НАТО вчергове запевнив, що Альянс стоятиме поруч з Україною «стільки, скільки буде потрібно».

Раніше ми писали, що Зеленський прибув з неанонсованим візитом до штаб-квартири НАТО в Брюсселі.

Додамо, Україна отримає F-16 від Нідерландів наприкінці 2024 року, — посол.

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