Все члены Альянса согласились, что Украина станет членом НАТО — Столтенберг

Столтенберг сделал громкое заявление относительно вступления Украины в НАТО.

Фото: dw.com

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что все члены Североатлантического альянса при обсуждении членства Украины заявили, что они согласны, что страна станет частью НАТО. Об этом он сказал во вторник, 11 октября, в Брюсселе, где пройдет очередное заседание контактной группы в формате «Рамштайн» по военной помощи Украине.

Он подчеркнул, что чем крепче будет Украина на поле боя, тем сильнее будет ее позиция во время мирных переговоров.

«История не должна повторяться. Именно поэтому все члены Альянса согласились на то, чтобы Украина стала членом НАТО», – отметил Генсек.

Он добавил, что страны НАТО будут продолжать поддерживать Украину.

«Мы встретимся в Контактной группе по Украине под председательством США, где мы мобилизуем больше поддержки и скоординируем нашу военную поддержку Украине. Мы встретимся в Совете Украина – НАТО, который мы создали на Вильнюсском саммите. Это еще больше укрепит наши отношения и поможет Украине продвигаться к членству в НАТО», – добавил Йенс Столтенберг.

Генсек НАТО в очередной раз заверил, что Альянс будет стоять рядом с Украиной «столько, сколько потребуется».

Ранее сообщалось, что Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в штаб-квартиру НАТО в Брюсселе.

Добавим, Украина получит F-16 от Нидерландов в конце 2024 года, — посол.

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