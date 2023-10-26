В Італії футболіст отримав дискваліфікацію за участь у нелегальних ставках: подробиці

Це вже другий випадок дискваліфікації за ставки на матчі.

Півзахисник англійського «Ньюкасла» та збірної Італії Сандро Тоналі отримав дискваліфікацію за участь у нелегальних ставках. Про це повідомив президент Федерації футболу Італії Габріеле Гравіна, передає Sky Sport Italia.

Зазначається, що це вже другий футболіст збірної Італії, якого покарано у справі про ставки. Перед цим дискваліфікацію на сім місяців отримав півзахисник «Ювентуса» Ніколо Фаджолі.

Так, між прокуратурою та Сандро Тоналі було досягнуто згоди про визнання провини. Йдеться про усунення на 18 місяців, з яких вісім замінено на курс реабілітації від ігрової залежності.

Таким чином, 23-річний футболіст зможе повернутися на поле лише наприкінці серпня наступного року. Він не зіграє за збірну Італії на Євро-2024, якщо команда туди потрапить.

За даними ЗМІ, під час допиту Тоналі зізнався, що робив ставки на матчі за участю «Мілана», за який він виступав до минулого літа, після чого перейшов до «Ньюкасла».

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