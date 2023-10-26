В Италии футболист получил дисквалификацию за участие в нелегальных ставках: подробности

Это уже второй случай дисквалификации по ставкам на матчи.

Полузащитник английского «Ньюкасла» и сборной Италии Сандро Тонали получил дисквалификацию за участие в нелегальных ставках. Об этом сообщил президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина, передает Sky Sport Italia.

Отмечается, что это уже второй футболист сборной Италии, наказанный по делу о ставках. Перед этим дисквалификацию на семь месяцев получил полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли.

Так, между прокуратурой и Сандро Тонали было достигнуто соглашение о признании вины. Речь идет об устранении на 18 месяцев, из которых восемь заменено курсом реабилитации от игровой зависимости.

Таким образом, 23-летний футболист сможет вернуться на поле только в конце августа следующего года. Он не сыграет за сборную Италии на Евро-2024, если команда попадет туда.

По данным СМИ, во время допроса Тонали признался, что делал ставки на матче с участием «Милана», за который он выступал до лета, после чего перешел в «Ньюкасл».

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