Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховная Рада рассмотрит законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами и финансовыми пирамидами

В парламент внесли законопроект о борьбе с мошенническими колл-центрами.

ВККС может объявить конкурс в Высший антикоррупционный суд и его Апелляционную палату

Руководство ВККС встретилось с главой ВАКС относительно необходимости увеличения количества судей Антикорсуда

Критерии признания доказательств недопустимыми обусловливают дифференцированный порядок решения вопроса их недопустимости, - Верховный Суд

Верховный Суд указал, что должен учесть суд при решении вопроса о допустимости фактических данных, полученных с нарушением процессуального закона.

Верховный Суд рассмотрел дело об остановке деятельности предприятия до устранения нарушений в сфере охраны окружающей среды

Критерии удовлетворения судом иска субъекта власти об остановке деятельности предприятия до устранения нарушений в сфере экологии, - позиция Верховного Суда.

Большая Палата ВС решила, как должна поступать ВККС, когда ГРД направляет отрицательное заключение на судью в день собеседования с нарушением срока

Коллегия ВККС признала судью по результатам квалифоценирования соответствующей занимаемой должности, однако в день собеседования ГРД направила на судью негативный вывод: что решила Большая Палата Верховного Суда.

  1. В мире

В Италии футболист получил дисквалификацию за участие в нелегальных ставках: подробности

21:50, 26 октября 2023
Это уже второй случай дисквалификации по ставкам на матчи.
В Италии футболист получил дисквалификацию за участие в нелегальных ставках: подробности
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

Полузащитник английского «Ньюкасла» и сборной Италии Сандро Тонали получил дисквалификацию за участие в нелегальных ставках. Об этом сообщил президент Федерации футбола Италии Габриэле Гравина, передает Sky Sport Italia.

Отмечается, что это уже второй футболист сборной Италии, наказанный по делу о ставках. Перед этим дисквалификацию на семь месяцев получил полузащитник «Ювентуса» Николо Фаджоли.

Так, между прокуратурой и Сандро Тонали было достигнуто соглашение о признании вины. Речь идет об устранении на 18 месяцев, из которых восемь заменено курсом реабилитации от игровой зависимости.

Таким образом, 23-летний футболист сможет вернуться на поле только в конце августа следующего года. Он не сыграет за сборную Италии на Евро-2024, если команда попадет туда.

По данным СМИ, во время допроса Тонали признался, что делал ставки на матче с участием «Милана», за который он выступал до лета, после чего перешел в «Ньюкасл».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Надія Гончар
    Надія Гончар
    суддя Черкаського апеляційного суду
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду