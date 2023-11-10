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  1. У світі

В Японії після підводного виверження вулкана «народився» новий острів: фото

07:00, 10 листопада 2023
Новий шматочок землі в океані «повстав» з попелу, що утворився внаслідок виверження підводного вулкана.
В Японії після підводного виверження вулкана «народився» новий острів: фото
Фото: SETSUYA NAKADA
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В Японії утворився новий острів через підводне виверження вулкана, яке почалося 21 жовтня. Про це повідомляє Science Alert.

Невеликий острів утворився біля острова Івото, приблизно за 1200 кілометрів на південь від Токіо.

Новий шматочок землі в океані, який входить до архіпелагу Огасавара, складається переважно з гірських порід, що утворилися на північ від місця виверження. За даними Інституту дослідження землетрусів Токійського університету, він може збільшитись, якщо вулканічна активність продовжиться.

Вулканолог Сецуя Накада з Токійського університету розповів, що підводне виверження вулкана, що утворило острів, почалося з «вертикального струменя» затверділої магми, яка вистрілила високо над хвилями. Після цього виверження тривало відносно безперервними сплесками.

Після цього уламки падали назад в океан у вигляді лави та пемзи. Вони утворили насип, який незабаром став достатньо високим, щоб підніматися над хвилями океану.

3 листопада вулкан змінив характер виверження та викидав здебільшого попіл.

Молодий масив суші розташований неподалік Іводзими, острову приблизно за 1200 кілометрів на південь від Токіо, на якому нині немає постійних жителів. Цей острів колись був місцем знаменитої битви між американськими та японськими військами під час Другої світової війни.

Новоутворений острів знаходиться на відстані приблизно кілометр від його берега. Він піднімається не дуже високо над лінією води, але його довжина оцінюється у два кілометри.

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