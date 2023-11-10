В Японии после подводного извержения вулкана «родился» новый остров: фото

Новый кусочек земли в океане «возник» из пепла, образовавшегося вследствие извержения подводного вулкана.

Фото: SETSUYA NAKADA

В Японии образовался новый остров из-за начавшегося 21 октября подводного извержения вулкана. Об этом сообщает Science Alert.

Небольшой остров образовался у острова Ивото, примерно в 1200 километрах к югу от Токио.

Новый кусочек земли в океане, входящий в архипелаг Огасавара, состоит преимущественно из горных пород, образовавшихся севернее места извержения. По данным Института исследования землетрясений Токийского университета, он может увеличиться, если продолжится вулканическая активность.

Вулканолог Сецуя Накада из Токийского университета рассказал, что образовавшее остров подводное извержение вулкана началось с «вертикальной струи» затвердевшей магмы, выстрелившей высоко над волнами. После этого извержение продолжалось относительно непрерывными всплесками.

После этого обломки падали обратно в океан в виде скамьи и пемзы. Они образовали насыпь, которая вскоре стала достаточно высокой, чтобы подниматься над волнами океана.

3 ноября вулкан изменил характер извержения и выбрасывал в основном пепел.

Молодой массив суши расположен недалеко от Иводзимы, острова примерно в 1200 километрах к югу от Токио, на котором сейчас нет постоянных жителей. Этот остров когда-то был местом знаменитого сражения между американскими и японскими войсками во время Второй мировой войны.

Образовавшийся остров находится на расстоянии примерно километра от его берега. Он поднимается не слишком высоко над линией воды, но его длина оценивается в два километра.

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