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У Литві поновлюватимуть посвідки на проживання для українських біженців

13:40, 11 листопада 2023
Обмін посвідок розпочнуть наприкінці листопада.
У Литві поновлюватимуть посвідки на проживання для українських біженців
Фото: REUTERS
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Департамент міграції Литви з кінця листопада 2023 року почне здійснювати обмін цифрових посвідок на проживання для українських біженців, повідомляє LRT.

Українські воєнні біженці, які мають цифрову посвідку на проживання в Литві, видану на підставі тимчасового захисту, нещодавно отримали повідомлення про наближення кінця строку дії цих документів. Ці повідомлення формуються автоматично, і наразі українцям не потрібно записуватися на прийом до офісів обслуговування клієнтів.

Цифрова посвідка на тимчасове проживання, введена в січні цього року, буде актуальною до 4 березня 2024 року. Однак, враховуючи рішення Європейського Союзу продовжити тимчасовий захист щонайменше на рік для осіб, які врятовуються від повномасштабної російської агресії проти України, Департамент міграції Литви планує розпочати його заміну наприкінці листопада.

Нові дозволи для українських біженців будуть чинними до 4 березня 2025 року.

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