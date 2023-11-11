В Литве будут восстанавливать виды на жительство для украинских беженцев

Обмен сертификатов начнут в конце ноября.

Фото: REUTERS

Департамент миграции Литвы с конца ноября 2023 года начнет обмен цифровых вида на жительство для украинских беженцев, сообщает LRT.

Украинские военные беженцы, имеющие цифровой вид на жительство в Литве, выданный на основании временной защиты, недавно получили уведомление о приближении конца срока действия этих документов. Эти сообщения формируются автоматически, и сейчас украинцам не нужно записываться на прием в офисы обслуживания клиентов.

Цифровой вид на временное проживание, введенный в январе этого года, будет актуален до 4 марта 2024 года. Однако, учитывая решение Европейского Союза продлить временную защиту минимум на год для лиц, спасающихся от полномасштабной российской агрессии против Украины, Департамент миграции Литвы планирует начать его замену в конце ноября.

Новые разрешения для украинских беженцев будут действовать до 4 марта 2025 года.

Ранее мы писали, может ли работник при получении статуса беженца в другой стране продолжать находиться в трудовых отношениях.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.