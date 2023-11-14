Латвія виділить 50 тисяч євро на підтримку постачання українського зерна світовим партнерам

Латвія вдруге доєднується до програми «Зерно з України».

Джерело фото: ukrinform

Латвійський уряд вирішив призначити 50 тисяч євро на реалізацію гуманітарної програми «Зерно з України»для найбідніших країн. Про це повідомила пресслужба уряду Латвії.

Програма «Зерно з України» була створена у 2022 році, а наразі забезпечила поставку 170 тисяч тонн зерна до чотирьох країн: Сомалі, Ефіопії, Кенії та Ємену.

«Внески у програму «Зерно з України» підтримають зусилля України, спрямовані на забезпечення глобальної продовольчої безпеки, що є одним з елементів запропонованої Україною мирної ініціативи», – підкреслили у латвійському уряді.

Цей внесок Латвії сприятиме підтримці як України, так і країн, яким буде відправлено українське зерно. Це вже другий раз, коли Латвія приєднується до програми «Зерно з України», виділивши 50 тисяч євро у 2022 році.

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