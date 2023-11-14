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  1. В Україні

Ухилення від сплати податків: суд обрав запобіжний захід голові правління Полтавського ГЗК

17:44, 14 листопада 2023
Шевченківський райсуд Києва обрав запобіжний захід голові правління Полтавського ГЗК, що входить до групи Ferrexpo, у вигляді застави в розмірі майже 800 млн грн.
Ухилення від сплати податків: суд обрав запобіжний захід голові правління Полтавського ГЗК
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Рішенням Шевченківського районного суду міста Києва обрано запобіжний захід голові правління Полтавського ГЗК у вигляді застави у розмірі майже 800 мільйонів гривень. Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Так, детективи БЕБ підозрюють його в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах та підробці офіційних документів.

«Як відомо ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» входить до складу групи компаній Ferrexpo. Кінцевим бенефіціарним власником істотної частки Ferrexpo є Костянтин Жеваго.

Встановлено, що у період з 2018 по 2021 роки голова правління Полтавського ГЗК за попередньою змовою з бухгалтерами у податкових деклараціях підприємства відображав обсяг та вартість товарної продукції у вигляді руди дробленої, тобто без процесу збагачення, що значно впливає на вартість рентних платежів. Таким чином сплату коштів до бюджету за користування надрами родовища залізних руд було занижено на майже 2,2 млрд грн.

Наразі керівнику ПрАТ «Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат» обрано запобіжний захід у вигляді грошової застави», — зазначили в БЕБ.

Досудове розслідування триває.

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