Уклонение от уплаты налогов: суд избрал меру пресечения председателю правления Полтавского ГОКа

Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения председателю правления Полтавского ГОКа, входящего в группу Ferrexpo, в виде залога в размере почти 800 млн грн.

Решением Шевченковского районного суда города Киева избрана мера пресечения председателю правления Полтавского ГОКа в виде залога в размере почти 800 миллионов гривен. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности.

Так, детективы БЭБ подозревают его в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах и подделке официальных документов.

«Как известно ЧАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» входит в состав группы компаний Ferrexpo. Конечным бенефициарным владельцем существенной доли Ferrexpo является Константин Жеваго.

Установлено, что в период с 2018 по 2021 годы председатель правления Полтавского ГОКа по предварительному сговору с бухгалтерами в налоговых декларациях предприятия отражал объем и стоимость товарной продукции в виде дробленой руды, то есть без процесса обогащения, что значительно влияет на стоимость рентных платежей. Таким образом, уплата средств в бюджет за пользование недрами месторождения железных руд была занижена почти на 2,2 млрд грн.

В настоящее время руководителю ЧАО «Полтавский горно-обогатительный комбинат» избрана мера пресечения в виде денежного залога», — отметили в БЭБ.

Досудебное расследование продолжается.

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