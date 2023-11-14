Латвия выделит 50 тысяч евро на поддержку поставок украинского зерна мировым партнерам

Латвия во второй раз присоединяется к программе "Зерно из Украины".

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Латвийское правительство решило назначить 50 тысяч евро на реализацию гуманитарной программы "Зерно из Украины" для беднейших стран. Об этом сообщила пресс-служба правительства Латвии.

Программа "Зерно из Украины" была создана в 2022 году, а сейчас обеспечила поставку 170 тысяч тонн зерна в четыре страны: Сомали, Эфиопии, Кении и Йемена.

"Взносы в программу "Зерно из Украины" поддержат усилия Украины, направленные на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, что является одним из элементов предложенной Украиной мирной инициативы", - подчеркнули в латвийском правительстве.

Этот вклад Латвии будет способствовать поддержке как Украины, так и стран, которым будет отправлено украинское зерно. Это уже второй раз, когда Латвия присоединяется к программе "Зерно из Украины", выделив 50 тысяч евро в 2022 году.

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