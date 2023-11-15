В США не поспішають вводити додаткові санкції проти російської нафти, – ЗМІ

У США діють обмеження на нафтопродукти та ліміт за барель.

Джерело фото: Getty

У Сполучених Штатах продовжується посилення контролю над суднами і компаніями, які забезпечують торгівлю російською нафтою, однак адміністрація поки утримується від введення санкцій, які можуть призвести до підвищення цін. Засновниця енергетичної консалтингової компанії Energy Aspects Амріта Сен заявила, що наразі Вашингтон активно вивчає можливість санкцій, проте головною метою залишається уникнення різкого зростання цін, особливо на бензин, – повідомляє Bloomberg.

Ці коментарі виникли після того, як Міністерство фінансів США надіслало повідомлення компаніям, які управляють суднами, що можуть порушити обмеження на ціну російської нафти.

Останнім часом "Велика Сімка" встановила ліміт у 60 доларів за барель на російську нафту в грудні, а також обмеження на нафтопродукти з лютого. Ці заходи передбачають, що власники суден повинні отримати сертифікати від трейдерів щодо відповідності ліміту. В противному випадку, їм заборонено надавати послуги.

Але в останні місяці ефективність таких обмежень стала під сумнівом, оскільки росія знайшла способи обійти ці обмеження.

Амріта Сен також прокоментувала деякі інші аспекти:

Energy Aspects прогнозує, що рентабельність нафтопереробних заводів для бензину та дизеля у наступному році буде нижчою, ніж у 2021 та 2022 роках, через запуск нових нафтопереробних потужностей.

Проте Китай, ймовірно, продовжить свою політику зниження експорту нафтопродуктів, що може стати проблемою для ринків.

Втрата російської сирої нафти продовжить впливати на європейські нафтопереробні заводи, побудовані для обробки цієї нафти, маючи обмежені альтернативи. Це може спричинити дефіцит октанового числа влітку.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Twitter, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.