Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Секретарь СНБО Алексей Данилов объяснил, почему нужно урегулировать работу Telegram-каналов

Базовое требование к Telegram-каналам, по словам Алексея Данилова, это деанонимизация их деятельности.

Глава НАПК Александр Новиков обвинил министра юстиции Дениса Малюську в том, что тот «сломал декларирование»

Председатель НАПК Александр Новиков считает, что министр юстиции Денис Малюська виноват в том, что законопроект о декларировании чиновников не понравился Еврокомиссии.

День благодарения и Рождество, – что повлияло на принятие законопроекта о временном финансировании правительства США без Украины

В США приближаются праздники, и политики опасаются оставить работников без зарплаты.

За лоббистскую деятельность без регистрации будут наказывать штрафом в 5100 грн, а общественные организации не будут иметь статус лоббистов, - проект НАПК

НАПК разработало законопроект о лоббировании, но он не предусматривает статуса лоббистов для общественных активистов.

В Приморском райсуде Одессы необходимо покончить с проявлениями коррупции — Высший совет правосудия

В изъятом НАБУ телефоне судьи Ильи Лонского нашли переписку по поводу его попыток «решить вопросы» с другими судьями Приморского суда.

  1. В мире

В США не спешат вводить дополнительные санкции против российской нефти, – СМИ

12:51, 15 ноября 2023
В США действуют ограничения на нефтепродукты и лимит за баррель.
В США не спешат вводить дополнительные санкции против российской нефти, – СМИ
Источник фото: Getty
Следите за самыми актуальными новостями в наших группах в Facebook и Telegram.

В Соединенных Штатах продолжается усиление контроля над судами и компаниями, которые обеспечивают торговлю российской нефтью, однако администрация пока воздерживается от введения санкций, которые могут привести к повышению цен. Основательница энергетической консалтинговой компании Energy Aspects Амрита Сен заявила, что сейчас Вашингтон активно изучает возможность санкций, однако главной целью остается избежание резкого роста цен, особенно на бензин, - сообщает Bloomberg.

Эти комментарии возникли после того, как Министерство финансов США направило сообщение компаниям, которые управляют судами, которые могут нарушить ограничения на цену российской нефти.

В последнее время "Большая Семерка" установила лимит в 60 долларов за баррель на российскую нефть в декабре, а также ограничения на нефтепродукты с февраля. Эти меры предусматривают, что владельцы судов должны получить сертификаты от трейдеров о соответствии лимиту. В противном случае, им запрещено предоставлять услуги.

Но в последние месяцы эффективность таких ограничений стала под сомнением, поскольку россия нашла способы обойти эти ограничения.

Амрита Сен также прокомментировала некоторые другие аспекты:

- Energy Aspects прогнозирует, что рентабельность нефтеперерабатывающих заводов для бензина и дизеля в следующем году будет ниже, чем в 2021 и 2022 годах, из-за запуска новых нефтеперерабатывающих мощностей.

- Однако Китай, вероятно, продолжит свою политику снижения экспорта нефтепродуктов, что может стать проблемой для рынков.

- Потеря российской сырой нефти продолжит влиять на европейские нефтеперерабатывающие заводы, построенные для обработки этой нефти, имея ограниченные альтернативы. Это может вызвать дефицит октанового числа летом.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua, на Twitter, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Пленум Верховного Суда избирает заместителя председателя Суда, онлайн-трансляция
Судебно-юридическая газета
Главное за день
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Михайло Слободін
    Михайло Слободін
    суддя Східного апеляційного господарського суду
  • Михайло Новіков
    Михайло Новіков
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики