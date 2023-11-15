В США не спешат вводить дополнительные санкции против российской нефти, – СМИ

В США действуют ограничения на нефтепродукты и лимит за баррель.

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В Соединенных Штатах продолжается усиление контроля над судами и компаниями, которые обеспечивают торговлю российской нефтью, однако администрация пока воздерживается от введения санкций, которые могут привести к повышению цен. Основательница энергетической консалтинговой компании Energy Aspects Амрита Сен заявила, что сейчас Вашингтон активно изучает возможность санкций, однако главной целью остается избежание резкого роста цен, особенно на бензин, - сообщает Bloomberg.

Эти комментарии возникли после того, как Министерство финансов США направило сообщение компаниям, которые управляют судами, которые могут нарушить ограничения на цену российской нефти.

В последнее время "Большая Семерка" установила лимит в 60 долларов за баррель на российскую нефть в декабре, а также ограничения на нефтепродукты с февраля. Эти меры предусматривают, что владельцы судов должны получить сертификаты от трейдеров о соответствии лимиту. В противном случае, им запрещено предоставлять услуги.

Но в последние месяцы эффективность таких ограничений стала под сомнением, поскольку россия нашла способы обойти эти ограничения.

Амрита Сен также прокомментировала некоторые другие аспекты:

- Energy Aspects прогнозирует, что рентабельность нефтеперерабатывающих заводов для бензина и дизеля в следующем году будет ниже, чем в 2021 и 2022 годах, из-за запуска новых нефтеперерабатывающих мощностей.

- Однако Китай, вероятно, продолжит свою политику снижения экспорта нефтепродуктов, что может стать проблемой для рынков.

- Потеря российской сырой нефти продолжит влиять на европейские нефтеперерабатывающие заводы, построенные для обработки этой нефти, имея ограниченные альтернативы. Это может вызвать дефицит октанового числа летом.

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