Кабмин урегулировал ряд отношений на территориях активных боевых действий, на которых функционируют государственные ресурсы

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило, что правительство внесло изменения в ряд постановлений, содержащих ссылки на территории активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы.
Принятые изменения устраняют нормативный пробел.
Это позволит на таких территориях:
– повысить размер должностных окладов работников государственных органов с учетом коэффициента 2;
– урегулировать порядок предоставления грантов бизнесу;
– урегулировать вопросы работы комиссий по обследованию поврежденных объектов и выплаты компенсаций за поврежденные объекты недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией рф
Ранее сообщалось, что Кабмин провел заседание: какие решения приняли 14 ноября.
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