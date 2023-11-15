Кабмин урегулировал ряд отношений на территориях активных боевых действий, на которых функционируют государственные ресурсы

Правительство во время заседания 14 ноября внесло изменения в ряд постановлений.

Фото: kmu.gov.ua

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины сообщило, что правительство внесло изменения в ряд постановлений, содержащих ссылки на территории активных боевых действий, на которых функционируют государственные электронные информационные ресурсы.

Принятые изменения устраняют нормативный пробел.

Это позволит на таких территориях:

– повысить размер должностных окладов работников государственных органов с учетом коэффициента 2;

– урегулировать порядок предоставления грантов бизнесу;

– урегулировать вопросы работы комиссий по обследованию поврежденных объектов и выплаты компенсаций за поврежденные объекты недвижимого имущества в результате боевых действий, террористических актов, диверсий, вызванных вооруженной агрессией рф

Ранее сообщалось, что Кабмин провел заседание: какие решения приняли 14 ноября.

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