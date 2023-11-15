Кабмін врегулював ряд відносин на територіях активних бойових дій, на яких функціонують державні ресурси

Уряд під час засідання 14 листопада вніс зміни до низки постанов.

Фото: kmu.gov.ua

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України повідомило, що Уряд вніс зміни до низки постанов, які містять посилання на території активних бойових дій, на яких функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

Ухвалені зміни усувають нормативну прогалину.

Це дасть змогу на таких територіях:

– підвищити розмір посадових окладів працівників державних органів з урахуванням коефіцієнта 2;

– врегулювати порядок надання грантів бізнесу;

– врегулювати питання роботи комісій з обстеження пошкоджених об’єктів та виплати компенсацій за пошкоджені об’єкти нерухомого майна внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених збройною агресією рф.

Раніше ми писали, що Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 14 листопада.

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